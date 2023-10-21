Украинские войска обстреляли Донецк

ВСУ в ночь на субботу, 21 октября, обстреляли Донецк, Макееву и Ясиноватский район. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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