В Непале красивая девочка без царапин на теле может стать живой богиней Кумари.

Угол площади Дурбар и площади Басантапур в Катманду, столице Непала, весь день переполнен людьми - туристы фотографируются, местные жители продают и покупают вещи, заходят в храм-пагоду - там десятки людей.
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