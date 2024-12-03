Десантники ВС РФ "Градами" разбили пехоту ВСУ в курском приграничье

ТАСС/Алексей Коновалов Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Тульского гвардейского соединения ВДВ разбили группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пыталась укрыться в лесном массиве в приграничном районе Курской области.
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