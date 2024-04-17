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Адыгея экспортирует свою продукцию в различные страны: расширяется экспортный потенциал

Адыгея экспортирует свою продукцию в различные страны: расширяется экспортный потенциал

Обсуждение касалось совместных усилий по выполнению указов Президента Российской Федерации Владимира Путина в области раскрытия экспортного потенциала регионов и участия Республики Адыгея в международных экономических, культурных и образовательных проектах.

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