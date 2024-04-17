Адыгея экспортирует свою продукцию в различные страны: расширяется экспортный потенциал

Обсуждение касалось совместных усилий по выполнению указов Президента Российской Федерации Владимира Путина в области раскрытия экспортного потенциала регионов и участия Республики Адыгея в международных экономических, культурных и образовательных проектах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии