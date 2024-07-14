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У предвыборного Байдена повисли на орбите 2 космонавта, которых Boeing не может вернуть. Придётся ли обращаться к Путину?

У предвыборного Байдена повисли на орбите 2 космонавта, которых Boeing не может вернуть. Придётся ли обращаться к Путину?

Это больше похоже на начало анекдота — впрочем, не очень смешного для участников истории, — однако у США действительно 2 космонавта застряли на МКС, куда их с огромным трудом вывела компания Boeing, за которой тянется шлейф скандалов.

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Комментарии
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Борис Иванович Назаров
Господа , может их специально запустили на МКС ,чтобы с неё наблюдать положении фронта на Украине и использовать в своих целях ,а потом повредить эту станцию МКС !!! ? -Борис
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13 час.
Игорь Кинжалов
Не хрена помогать...пусть вечно крутятся в космосе...
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12 час.

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