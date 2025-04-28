"20 лет торгуем, никто не умер!" За мигрантский ларёк заступились в КТОСе

Но ты не отчаивайся... в Израиле так же жить можно... там тепло!.

BN

Boris Nevzorov

Идет планомерное превращение России в придаток государственного образования БОЛЬШАЯ ЧУЧМЕКИЯ. А наши властные структуры региональные и местные уже изучают тарабарский язык, чтобы прислуживать чуркам. Сейчас. они только при смыкаются и учатся считать замусоленные тугрики.. На большее способны,даже не умеют намаз делать.