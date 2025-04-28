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"20 лет торгуем, никто не умер!" За мигрантский ларёк заступились в КТОСе

"20 лет торгуем, никто не умер!" За мигрантский ларёк заступились в КТОСе

Царьград. Урал Фото: "Русская Община" Челябинск. Активисты "Русской Общины" проверили торговую точку в центре Челябинска и нашли массу нарушений.

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Комментарии
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Алексей Тан
Но ты не отчаивайся... в Израиле так же жить можно... там тепло!.
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2 час.
ВВ
Владимир Витковский
... простокваша протухшая, ты о чем хрюкнулО???????
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1 час.
BN
Boris Nevzorov
Идет планомерное превращение России в придаток государственного образования БОЛЬШАЯ ЧУЧМЕКИЯ. А наши властные структуры региональные и местные уже изучают тарабарский язык, чтобы прислуживать чуркам. Сейчас. они только при смыкаются и учатся считать замусоленные тугрики.. На большее способны,даже не умеют намаз делать.
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45 мин.
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