Минпросвещения рекомендовало школам приглашать бойцов СВО 1 сентября на линейки

Минпросвещения предложило школам приглашать на линейку 1 сентября участников специальной военной операции (СВО), а также представителей многодетных семей и выпускников прошлых лет, которые добились успехов.
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