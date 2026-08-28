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Газета.ру

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Минпросвещения рекомендовало школам приглашать бойцов СВО 1 сентября на линейки

Минпросвещения рекомендовало школам приглашать бойцов СВО 1 сентября на линейки

Минпросвещения предложило школам приглашать на линейку 1 сентября участников специальной военной операции (СВО), а также представителей многодетных семей и выпускников прошлых лет, которые добились успехов.

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