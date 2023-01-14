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«Нам нужно сделать свою операционную систему». Создатель YotaPhone Владислав Мартынов о возможности блокировки айфонов

«Нам нужно сделать свою операционную систему». Создатель YotaPhone Владислав Мартынов о возможности блокировки айфонов

О том, действительно ли Google и Apple могут заблокировать в России смартфоны на основе своих мобильных ОС, и нужно ли нашей стране создавать собственный мобильный телефон, RTVI рассказал создатель российского смартфона YotaPhone Владислав Мартынов.

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