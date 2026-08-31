Вопрос, возникший в минувшие выходные во время прослушивания в фоновом режиме новостей и аналитических программ: скажите, пожалуйста, господа дурналисты, а можно не тащить в эфир хотя бы малоизвестных соплежуев? Не, я прекрасно понимаю, что от таких соплежуев, как усатый балабол, избавится невозможно, но зачем тащить в эфир невесть кого, чтоб они там публично сопли жевали? Например, в последний выпуск программы "Вести" с Александром Кареевским (к нему как раз претезий нет, он не соплежуй) позвали какого-то Вячеслава Смоленко (не знаю, кто это, но вижу что хохол, ибо и фамилия у него хохляцкая, и говорит он с хохляцким акцентом).