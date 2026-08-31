Страна и люди
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Страна и люди

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А можно не тащить в эфир хотя бы малоизвестных соплежуев?

 Вопрос, возникший  в  минувшие  выходные  во время  прослушивания  в  фоновом режиме   новостей и  аналитических   программ:  скажите, пожалуйста, господа  дурналисты,   а  можно  не  тащить  в  эфир  хотя бы  малоизвестных   соплежуев? Не, я  прекрасно  понимаю, что от таких  соплежуев, как  усатый балабол,  избавится невозможно,  но  зачем  тащить в  эфир  невесть  кого, чтоб  они   там публично  сопли   жевали? Например, в    последний  выпуск программы "Вести" с  Александром  Кареевским (к  нему как раз  претезий  нет, он  не  соплежуй)  позвали какого-то  Вячеслава  Смоленко (не знаю, кто  это, но вижу  что  хохол, ибо и  фамилия  у  него  хохляцкая, и  говорит  он с  хохляцким  акцентом).

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