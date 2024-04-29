Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации на 29 апреля

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 63 механизированной, 57 мотопехотной бригад ВСУ и 5 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.