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Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации на 29 апреля

Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации на 29 апреля

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 63 механизированной, 57 мотопехотной бригад ВСУ и 5 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

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