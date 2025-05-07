В Саратовской области площадкой одного из мероприятий в преддверии Дня Победы стал Парк покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина

Для организации мероприятия для аудитории разных возрастов объединили усилия Координационный совет по развитию движения «Юный друг полиции», УРЛС ГУ МВД России по Саратовской области и Областной совет ветеранов органов внутренних дел.
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