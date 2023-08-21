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Кроуфорд – об Усике и Фьюри: «Их бой должен состояться, чтобы в боксе стало чище – может быть только один чемпион в дивизионе»

«Я думаю, что речь идет о бизнесе. Усик – великий боец, добившийся больших успехов в боксе. Поэтому, когда его не уважают в переговорах, все заканчивается подобным образом.

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