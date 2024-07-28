Шестеро рабочих отравились газом при откачке воды из колодца в Екатеринбурге

Шестеро рабочих отравились газом, откачивая воду из колодца в Екатеринбурге. Обложка © freepik В Екатеринбурге шестеро рабочих отравились выхлопными газами, когда откачивали помпой воду из технического колодца после проливных дождей.
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