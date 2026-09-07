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ABC: США планируют завершить украинский конфликт к зиме 2026 года

Соединённые Штаты намерены добиться завершения украинского конфликта к зиме 2026 года. Об этом 7 сентября сообщил американский телеканал ABC News со ссылкой на источник, близкий к американской делегации.

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