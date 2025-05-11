Кремль: Путин и Эрдоган обсудили совместные проекты в энергетике

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обеих стран подтвердили стремление развивать торгово-экономическое сотрудничество.
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