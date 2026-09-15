Украинский политолог рассуждает о предстоящих подвижках на мирном украинском треке Алексей Песков Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press Известный украинский историк и политолог Константин Бондаренко, автор биографии Зеленского «Джокер», отличается от многих коллег предельно взвешенным подходом к оценкам происходящих событий.
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