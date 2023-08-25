Собянин: В Зеленограде программа реновации идет полным ходом

Новые дома строят в тех же районах, где находится ветхое жилье Столичный глава Сергей Собянин сообщил жителям Москвы в своем Telegram-канале о том, что около 670 семей в Зеленограде живут в новых квартирах, которые получили по программе реновации.
Новые дома строят в тех же районах, где находится ветхое жилье Столичный глава Сергей Собянин сообщил жителям Москвы в своем Telegram-канале о том, что около 670 семей в Зеленограде живут в новых квартирах, которые получили по программе реновации.
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