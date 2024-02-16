«Яндекс Такси» обвинили в доминировании на рынке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что это подразделение «Яндекса» занимает доминирующее положение в стране, но проверить его не удастся из-за введенного в 2022 году моратория на плановые проверки бизнеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии