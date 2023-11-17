Daily Mail: здоровье сердца поддержит горсть орехов на завтрак

Медики призвали пересмотреть утренний рацион и заменить традиционную яичницу на горсть любых орехов. По мнению ученых Немецкого центра исследований диабета, это поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщило ОСН.
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