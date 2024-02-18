Миссия выполнима

Как русская девушка очаровала Тома Круза и почему многим кажется, что такое невозможно? Создавая. Том Круз Legion-Media Как русская девушка очаровала Тома Круза и почему многим кажется, что такое невозможно? Создавая «бродячий сюжет», наверняка ни Шарль Перро, ни братья Гримм не подозревали о том, насколько широко сценарий развернется в реальной, а не в сказочной истории о Золушках.