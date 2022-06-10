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Терпение закончилось: украинцы в Европе получили по заслугам

Терпение закончилось: украинцы в Европе получили по заслугам

Жителям Польши надоело кормить и содержать украинских беженцев. Лишь немногие согласны на то, чтобы Варшава выделяла деньги на просителей убежища.

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