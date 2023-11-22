Орешкин призывает не ожидать «кардинальных изменений» курса рубля

Орешкин: рубль может укрепиться, но кардинальных изменений ждать не стоит Помощник президента не исключил дальнейшего укрепления рубля, но посоветовал не ожидать сильных изменений от «нынешних равновесных значений».
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