Викинги: война и пир Кадр из фильма «Викинги» 1958 с изображением Эйнара (актер Кирк Дуглас).Викинги, скандинавы, буйные воины, жизнь которых в массовом сознании ассоциируется с битвами и шумными пирами.
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Викинги: война и пир Кадр из фильма «Викинги» 1958 с изображением Эйнара (актер Кирк Дуглас).Викинги, скандинавы, буйные воины, жизнь которых в массовом сознании ассоциируется с битвами и шумными пирами.
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