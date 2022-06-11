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Суперкубок в Питере, новый тренер «Спартака», «Нижний Новгород» переименован, Франция тонет в Лиге наций, Зидан может возглавить «ПСЖ», Зарема вновь бушует и другие новости

Суперкубок в Питере, новый тренер «Спартака», «Нижний Новгород» переименован, Франция тонет в Лиге наций, Зидан может возглавить «ПСЖ», Зарема вновь бушует и другие новости

Привет, друзья! Ловите скорее главные спортивные новости жаркой субботы 🔥 «Спартак» назначил четвертого иностранца за год, Суперкубок отдали Санкт-Петербургу, счет в финале НБА стал 2-2 1.

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