Наблюдатели ОДКБ рассказали RTVI про обстановку на участках

Телеканал RTVI пообщался с наблюдателями от Парламентской ассамблеи ОДКБНаблюдатели от Парламентской ассамблеи ОДКБ, посетившие несколько избирательных участков на стартовавших в России выборах, рассказали RTVI о своих наблюдениях за ходом голосования.