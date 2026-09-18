Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

439 подписчиков

Наблюдатели ОДКБ рассказали RTVI про обстановку на участках

Наблюдатели ОДКБ рассказали RTVI про обстановку на участках

Телеканал RTVI пообщался с наблюдателями от Парламентской ассамблеи ОДКБНаблюдатели от Парламентской ассамблеи ОДКБ, посетившие несколько избирательных участков на стартовавших в России выборах, рассказали RTVI о своих наблюдениях за ходом голосования.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым