Психолог Жамалова рассказала, как меняется психика бездомных

Эти люди живут с нами в одном городе. Но мы проходим мимо и стараемся их не замечать. Как выживают современные бомжи в мегаполисе, что привело их на дно жизни и есть ли шанс у бездомного вернуться в общество — в репортаже "Газеты.
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