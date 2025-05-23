Что приготовить в дорогу вместо фастфуда: 3 простых и питательных рецепта

Сытные блюда с ярким вкусом на пикник фото: Freepik Company S.L. - www.freepik.comЛето — время дальних поездок на дачу или в отпуск, и, конечно, хочется взять с собой сытный перекус, который не испортится через два часа.
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