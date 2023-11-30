Не обижайте русских, даже если они нерусские

степан дунов

В моем телефоне 274 контактера и все они обозначены это и медицина, банковская сфера, социальная, и т.д. ну и друзья , товарищи. Так что на неизвестные номера я просто не отвечаю, блокирую и удаляю. А тоже много раз то якобы из банка или из полиции или из каких то фондов звонили.