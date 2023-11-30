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Не обижайте русских, даже если они нерусские

Не обижайте русских, даже если они нерусские

artut.pirogov Раньше я думала, что отвращение к хохлам - это постепенно формирующееся чувство, свойственное в первую очередь русским в России, которые всю свою сознательную жизнь наблюдают крикливую, грязноватую, предательскую и вороватую окраину, осыпанную благодеяниями советских вождей.

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Комментарии
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степан дунов
В моем телефоне 274 контактера и все они обозначены  это и медицина, банковская сфера, социальная,  и т.д. ну и друзья , товарищи. Так что на неизвестные номера я просто не отвечаю, блокирую и удаляю. А тоже много раз то якобы из банка или из полиции или из каких то фондов звонили.
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9 час.
Бендер Задунайский
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9 час.
СП
Сергей Потемкин
Ты вона какой умный....
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8 час.

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