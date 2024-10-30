Звезда «Майора Грома» Тихон Жизневский покажет места киносъемок в Петербурге

Артист будет участвовать в новом тревел-шоу Актер Тихон Жизневский («Майор Гром», «Преступление и наказание») выступит в качестве ведущего нового шоу «Где снимали» и проведет зрителей по местам съемок знаменитых кинофильмов в Петербурге, сообщила пресс-служба киностудии «Ленфильм».