На Смоленщине многодетные семьи могут получить 450 тысяч рублей на ипотеку

Программа предоставления субсидий на погашение трат на покупку жилья продлена до 2030 года Смоленские многодетные семьи, в которых третий или последующий ребёнок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года, смогут подать заявку на выплату 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.