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На Смоленщине многодетные семьи могут получить 450 тысяч рублей на ипотеку

На Смоленщине многодетные семьи могут получить 450 тысяч рублей на ипотеку

Программа предоставления субсидий на погашение трат на покупку жилья продлена до 2030 года Смоленские многодетные семьи, в которых третий или последующий ребёнок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года, смогут подать заявку на выплату 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

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