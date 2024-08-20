На Смоленщине многодетные семьи могут получить 450 тысяч рублей на ипотеку

Программа предоставления субсидий на погашение трат на покупку жилья продлена до 2030 года Смоленские многодетные семьи, в которых третий или последующий ребёнок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года, смогут подать заявку на выплату 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
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