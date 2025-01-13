Кубанский чиновник, обматеривший людей в волонтерском центре, извинился

По словам замминистра, он приезжал в центр, так как получил данные о жалобах на его закрытие.<strong>Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин в телеграм-канале <a href="https://t.
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