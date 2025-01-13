Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

340 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Харченко Александр
    А зачем извиняться, пусть боятся«Красная звезда» ...
  • Mikhail Stepanov
    Эти хитрожопые придурки думают, что их будут кормить и дальше, а они будут себе вступать в ЕЭС и НАТО?В Минэкономики Ар...
  • Владимир Витковский
    Анекдот- минэкономики армении!!! Разве у побирушек возможно наличие такого министерства при отсутствии экономики???????В Минэкономики Ар...

Кубанский чиновник, обматеривший людей в волонтерском центре, извинился

Кубанский чиновник, обматеривший людей в волонтерском центре, извинился

По словам замминистра, он приезжал в центр, так как получил данные о жалобах на его закрытие.<strong>Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин в телеграм-канале <a href="https://t.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх