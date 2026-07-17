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Конденсат, короткие замыкания и вздутие аккумуляторов. Из-за жары сервисные центры Европы столкнулись с новой волной поломок

Конденсат, короткие замыкания и вздутие аккумуляторов. Из-за жары сервисные центры Европы столкнулись с новой волной поломок

Резкое охлаждение способно повредить экран, клей, уплотнители и аккумуляторНа фоне рекордной жары в Великобритании и Европе специалисты сервисных центров предупреждают об опасной ошибке, которую всё чаще совершают владельцы смартфонов и планшетов.

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