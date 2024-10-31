«Все делается на очень высоком уровне»: глава Свердловского Минздрава посетил Первоуральскую больницу, откуда уволились 111 человек

Напомним, более 80 сотрудников ГАУЗ СО «Городская больница города Первоуральск» подписали обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором сообщили, что с начала года из медучреждения уволились 111 человек из-за «скотского отношения» начмеда по лечебной части Юрия Антониади.
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