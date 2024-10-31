Медицинская Россия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медицинская Россия

4 подписчика

Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

«Все делается на очень высоком уровне»: глава Свердловского Минздрава посетил Первоуральскую больницу, откуда уволились 111 человек

Напомним, более 80 сотрудников ГАУЗ СО «Городская больница города Первоуральск» подписали обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором сообщили, что с начала года из медучреждения уволились 111 человек из-за «скотского отношения» начмеда по лечебной части Юрия Антониади.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх