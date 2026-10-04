Мариинский театр отметит 110 лет со дня мировой премьеры оперы «Ариадна на Наксосе»

Мариинский театр отметит 110 лет со дня мировой премьеры оперы Рихарда Штрауса «Ариадна на Наксосе». Спектакль будет показан на Новой сцене Мариинского театра под управлением Кристиана Кнаппа.
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