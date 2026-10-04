Культуромания
ГлавнаяБлогО портале
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культуромания

342 подписчика

Мариинский театр отметит 110 лет со дня мировой премьеры оперы «Ариадна на Наксосе»

Мариинский театр отметит 110 лет со дня мировой премьеры оперы «Ариадна на Наксосе»

Мариинский театр отметит 110 лет со дня мировой премьеры оперы Рихарда Штрауса «Ариадна на Наксосе». Спектакль будет показан на Новой сцене Мариинского театра под управлением Кристиана Кнаппа.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым