Британцы о поставке истребителей Mirage Украине: это что, ремейк 1812 года?

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Комментарии
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LEV Skoroxod
Да что ж у него (Зели) с башкой то??? Что с ним случилось? Или всё таки наркота???
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17 час.

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