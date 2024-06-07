Британцы о поставке истребителей Mirage Украине: это что, ремейк 1812 года?

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил, что его страна отправит на Украину партию истребителей “Мираж” и обучит пилотов управлять ими в рамках нового пакета помощи Киеву, чтобы противостоять наступлению России.
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