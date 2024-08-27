Создана тонкая как волос батарея

Американские специалисты создали миниатюрную батарею для питания медицинских нанароботов. Об этом сообщает издание TechSpot со ссылкой на исследование Массачусетского технологического института (MIT) в США.
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