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Создана тонкая как волос батарея

Создана тонкая как волос батарея

Американские специалисты создали миниатюрную батарею для питания медицинских нанароботов. Об этом сообщает издание TechSpot со ссылкой на исследование Массачусетского технологического института (MIT) в США.

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