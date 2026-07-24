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Водила

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Почему заводской ремень ГРМ служит дольше: личный опыт наблюдений за ресурсом

Почему заводской ремень ГРМ служит дольше: личный опыт наблюдений за ресурсом

За годы общения с автомобилями я выработала для себя одно железное правило, которое не раз спасало от серьезного ремонта: никогда не относиться к регламенту замены расходников как к догме, но и не игнорировать его полностью.

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