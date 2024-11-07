Российские власти призвали импортозаместить детское питание

Однако эксперты отмечают, что сделать это будет непросто. Молочные смеси — сложный продукт, без прорывных научных решений не обойтисьРоссия должна покончить с импортозависимостью в сфере детского питания.
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