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Акатьева и Петросян выступят с показательными номерами на первом этапе «Битвы школ»

«Битва школ» – командные юношеские соревнований среди спортсменов от 6 до 12 лет. На первом этапе выступят фигуристы школ «Столица», «Брайс», «Олимп», «Динамовец», «Формула успеха», «Лига фигурного катания» и ученики школы Татьяны Волосожар.

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