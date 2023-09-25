Акатьева и Петросян выступят с показательными номерами на первом этапе «Битвы школ»

«Битва школ» – командные юношеские соревнований среди спортсменов от 6 до 12 лет. На первом этапе выступят фигуристы школ «Столица», «Брайс», «Олимп», «Динамовец», «Формула успеха», «Лига фигурного катания» и ученики школы Татьяны Волосожар.
Популярные статьи
- Ивич о России: «Никогда не бывал в стране, где на улицах было бы так чисто. Это часть культуры. Удивлен ситуацией с пробками на дорогах, так много машин – сумасшествие!»
- Евгений Ловчев: «Все идет к тому, что у Захаряна в Испании будет сценарий, как у Миранчука в Италии»
- Защитник «Оренбурга» Гойкович о Москве: «Лучший город России, где я был. Самая чистая столица в мире!»
Свежие комментарии