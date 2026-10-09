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Татар-информ

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Жена Разина назвала «шедевром» отстранение мужа из «Металлурга»

Жена Разина назвала «шедевром» отстранение мужа из «Металлурга»

Фото: metallurg.ru Татьяна Разина, супруга Андрея Разина, отреагировала на отстранение мужа от должности главного тренера «Металлурга».

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