В Госдуме призвали обязать матерей предъявлять детей врачам после родов вне больницы

Это позволит избежать махинаций с маткапиталом В Государственной думе прорабатывают поправки в законодательство, согласно которым женщины должны будут вызывать врачей сразу после того, как спонтанно или сознательно родили ребенка не в медицинском стационаре.
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