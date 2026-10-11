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Регионы России

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В зоне доступности Yandex Cloud ru-central1-a зафиксированы перебои с электропитанием

В зоне доступности Yandex Cloud ru-central1-a зафиксированы перебои с электропитанием

Зона доступности — это инфраструктура внутри дата-центра, где размещается платформа Yandex Cloud. Ресурсы в Yandex Cloud делятся на зональные (привязанные к конкретной зоне доступности) и глобальные (не привязанные к зональной зоне).

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