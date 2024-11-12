На участке в центре Астрахани отключили холодную воду

Отключение коснулось не только жилых домов, но и социальных объектов, расположенных по адресу. Как сообщает МУП «Астрводоканал», в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода с 10 часов и до окончания работ отключено холодное водоснабжение во всем переулке Березовский.