❗️ Три ребёнка умерли после теракта в «Крокус сити холле» в Московской области Об этом сообщает Минздрав Подмосковья.
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❗️ Три ребёнка умерли после теракта в «Крокус сити холле» в Московской области Об этом сообщает Минздрав Подмосковья.