Студентам объяснили условия получения академической стипендии в колледже

Директор центра молодёжной политики Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Александра Умнова рассказала, что на государственную академическую стипендию могут претендовать только студенты очных бюджетных отделений колледжей.
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