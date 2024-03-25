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Врагов взяли живьём. Организатор играет в молчанку, но охота началась - скоро развязка

Врагов взяли живьём. Организатор играет в молчанку, но охота началась - скоро развязка

ФОТО: IMAGO/JOUNI PORSANGER/WWW.IMAGO-IMAGES.DE/GLOBAL LOOK PRESSСегодня 39K прочитали Против России открыли второй фронт.

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Комментарии
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Andrey
А погибшим при теракте всё это рассказали? Что они думают о живущих - убийцах и тех, что сохраняет тем жизнь?
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14 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
почему не вводят смертную казнь ? и почему президент Таджикистана так пожалел русских пустыми словами и даже Тимати -пожизненый чурка и тот начал просить русских пожалеть таджиков ! С чего бы это ? не пора ли Вам таджикские инородцы валить в свои аулы и кишлаки и не забудьте прихватить с собой своих вонючих жен и уродливых детей , а то они тоже распаясались в России до нельзя
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14 час.
Валентина Олейникова
👍
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10 час.

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