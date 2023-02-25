Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Яблокова
    ну вот. А эти думают, что 2 км минирования их спасут))))Украина намерена ...
  • Россиянин
    Унас для размирирования проходов есть УР-77 "Змей горыныч". Выстреливает спомощью специальных ракет длинные рукава на...Украина намерена ...
  • Надежда Яблокова
    Минные заграждения опасны пехоте. А если пройтись по этим заграждениям бомбардировкой, что останется от этих мин?)))))Украина намерена ...

Впервые за несколько месяцев в сводке Генштаба противника появилось упоминание пгт Пивничное близ Торецка

Впервые за несколько месяцев в сводке Генштаба противника появилось упоминание пгт Пивничное близ Торецка

В сводке генерального штаба ВСУ появилось наименование населённого пункта Пивничное на Донбассе. Это посёлок городского типа, который вплотную примыкает к Торецку, образуя с ним фактически единую агломерацию.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх