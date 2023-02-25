Впервые за несколько месяцев в сводке Генштаба противника появилось упоминание пгт Пивничное близ Торецка

В сводке генерального штаба ВСУ появилось наименование населённого пункта Пивничное на Донбассе. Это посёлок городского типа, который вплотную примыкает к Торецку, образуя с ним фактически единую агломерацию.
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