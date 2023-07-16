Pisarev Z - Спецкор Черноземья Как распознать работу украинского ЦИПСО! В одной из групп ЦИПСО, была найдена инструкция для их ботов "как прикидываться русскими", и так чтобы аккаунт не заблокировали.
А вы с такими знакомы?) Инфогигиена
Комментарии
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Александр Александров
У вас, хохлов, вообще будущего НЕТ!!! И вряд ли когда нибудь будет. Ваш Зеленский продал вас со всеми вашими потрохами. Либо сдохните, либо пойдёте на органы. Это вам боятся надо.
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4 час.
Татьяна Романова
Мне кажется, они добиваются чтобы мы здесь друг с другом переругались. Ведь после этой статьи поневоле начинаешь подозревать каждого, кто оставил комментарий. А теперь думаю- автор не провокатор ли, не ципсошник?)))
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4 час.
Сергей Лепехов
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3 час.
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