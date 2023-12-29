Ну что ж..." Если самостоятельно додумалась до этого", то пыл вора не угас. Где там те, у которых есть опыт погромов? По "хрустальной ночи" соскучились или боитесь не исполнить задания, которые вам из Америки шлет гегемон?

Арсен Межлумов

Немцы не только вороватый народ (во время войны крали все - и картины, и любые ценности, и янтарную комнату, и скот, и птицу, и валенки, и даже портки снимали с убитых, не говоря уже о золотых зубах!), но и лживый и не благодарный, с неистребимым фашистским генотипом. Не даром в Европе немцев никто не любит!