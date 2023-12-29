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Несекретные материалы

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"Когда говорит Сергей Викторович - в Германии спешно ищут "пятый угол", - немцы осудили главу российского МИД

"Когда говорит Сергей Викторович - в Германии спешно ищут "пятый угол", - немцы осудили главу российского МИД

Politiki.net Накануне представители немецкой Фемида заявили, что планируют прибрать к рукам российские активы - данное обстоятельство прокомментировал глава российского МИД.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Ну что ж...&quot; Если самостоятельно додумалась до этого&quot;, то  пыл вора не угас. Где там  те, у которых есть  опыт  погромов? По &quot;хрустальной ночи&quot; соскучились или боитесь не  исполнить   задания, которые  вам  из Америки шлет гегемон?
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11 час.
Александр Почекунин
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9 час.
Арсен Межлумов
Немцы не только вороватый народ (во время войны крали все - и картины, и любые ценности,  и янтарную комнату, и скот, и птицу, и валенки, и даже портки снимали с убитых, не говоря уже о золотых зубах!), но и лживый и не благодарный, с неистребимым фашистским генотипом. Не даром в Европе немцев никто не любит!
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5 час.

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