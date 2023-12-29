Politiki.net Накануне представители немецкой Фемида заявили, что планируют прибрать к рукам российские активы - данное обстоятельство прокомментировал глава российского МИД.
"Когда говорит Сергей Викторович - в Германии спешно ищут "пятый угол", - немцы осудили главу российского МИД
Комментарии
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Ольга Каширина
Ну что ж..." Если самостоятельно додумалась до этого", то пыл вора не угас. Где там те, у которых есть опыт погромов? По "хрустальной ночи" соскучились или боитесь не исполнить задания, которые вам из Америки шлет гегемон?
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11 час.
Александр Почекунин
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9 час.
Арсен Межлумов
Немцы не только вороватый народ (во время войны крали все - и картины, и любые ценности, и янтарную комнату, и скот, и птицу, и валенки, и даже портки снимали с убитых, не говоря уже о золотых зубах!), но и лживый и не благодарный, с неистребимым фашистским генотипом. Не даром в Европе немцев никто не любит!
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5 час.
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