Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2023 году не потеряли ни одной ранее занятой территории. Такое громкое заявление президент страны Владимир Зеленский сделал после проведения итоговой ставки главнокомандующего, не беря в расчет успехи ВС РФ в зоне спецоперации, о которых говорилось ранее.