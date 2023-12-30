Зеленский вновь соврал об отсутствии территориальных потерь у Украины в этом году

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2023 году не потеряли ни одной ранее занятой территории. Такое громкое заявление президент страны Владимир Зеленский сделал после проведения итоговой ставки главнокомандующего, не беря в расчет успехи ВС РФ в зоне спецоперации, о которых говорилось ранее.
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