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Зеленский вновь соврал об отсутствии территориальных потерь у Украины в этом году

Зеленский вновь соврал об отсутствии территориальных потерь у Украины в этом году

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2023 году не потеряли ни одной ранее занятой территории. Такое громкое заявление президент страны Владимир Зеленский сделал после проведения итоговой ставки главнокомандующего, не беря в расчет успехи ВС РФ в зоне спецоперации, о которых говорилось ранее.

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